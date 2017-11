Tak til alle, der mødte op til vælgermødet i Fly. Det er så skønt at se, at der er så mange unge mennesker her i Fly og omegn, der interesserer sig for vores allesammens hverdag. Det er nemlig vores hverdag, politik drejer sig om.

Jeg beklager meget min måske mærkelige opførsel, men jeg valgte ikke at fortælle, at min ryg smerter så meget, og at der ikke er nogle piller, der virker.