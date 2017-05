Vær med til at passe på hinanden

- Dansk Folkehjælp, Viborg-Skive afdeling har i mange år stillet op, når der skulle passes på Danmark. For at vi stadig kan gøre det, så mangler vi frivillige som kunne tænke sig at blive samarit, siger Anna-Marie Milbo fra lokalafdelingen.

- Som samarit er du med til at løse mange spændende opgaver i dit lokalområde. Men det er også en opgave som kan bringe dig til andre dele af Danmark, når vi hjælper en anden afdeling, eller løser mere landsdækkende opgaver ved eksempelvis store koncerter eller events. Som samarit med erfaring har du mulighed for at deltage i det landsdækkende Emergency Response Team, der udsendes - via vores internationale arbejde - til humanitære katastrofer i udlandet Og så gør det jo ikke noget, at man på sit CV kan skrive, at man er med til at hjælpe mennesker og redde liv.

- Vore samaritter har brug for nye frivillige kollegaer til et spændende og oplevelsesrigt arbejde.

- Oplæring begyndende, som uforpligtende føl på en vagt, for at se hvad det indebærer, og et 12 timers kursus i førstehjælp, efterfulgt af 70 timers samaritter kursus i en landsdækkende samaritter netværk. Sidst men ikke mindst, at blive en del af et godt fællesskab, og vi har et fantastisk kammeratskab omkring vores sag. Der er ingen krav om erfaring og uddannelse, og samaritter uddannelsen er gratis.

Uanset baggrund, alder, køn og erfaring er alle velkommen til at møde op den 24. maj hos 3F, Gothersgade, Viborg. Her kan man nemlig få en snak med samaritterne, gør Anna-Marie Milbo opmærksom på.

Dansk Folkehjælp er en frivillig humanitær organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i Danmark og udlandet. Det grønne kors er vores kendetegn, hvor frivillighed, solidaritet med de svageste, og bæredygtighed er de grundlæggende elementer i vores arbejde.