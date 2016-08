Vær med til at udsmykke Stoholm med StreetArt

Nørklet spindelvæv i træerne, en hæklet lille blomst, der titter frem fra en mur, eller brosten, der pludselig får mønster af strikkede "huer" i forskellige farver.

Det er kun fantasien, der sætter en stopper for, hvordan man med små midler kan gøre Stoholm lidt mere festlig at færdes i til daglig. Og tirsdag aften den 23. august kan du være med til en kreativ aften i teltet, hvor man udover at hygge sig, også kan deltage i projekt "Street Art", der vel bedst kan oversættes med "gadekunst".

Bag aftenen står " Stoholm Krea-Klub", som i vinterhalvåret mødes en gang i måneden for at hygge sig sammen omkring kreativt arbejde. I klubben er der p.t. kun kvinder men mænd er også meget velkomne, understreger Henriette Nielsen fra Krea-klubben.

Hun og Nina fra Si-Ki Garn butikken i byen er blandt initiativtagerne til den kreative aften. Hos Si-Ki Garn findes der nemlig også en gruppe af kreative mennesker, der jævnligt mødes.

- Der er allerede nogle projekter undervejs til udsmykningen, som vil blive præsenteret i gade billedet samme aften, fortæller Henriette Nielsen.

Man behøver ikke at deltage i projekt "Street Art" for at være med i teltet. Alle med lyst til at hygge sig i et kreativt selskab er velkomne til en aften, hvor man også kan lave sin egen lille udstilling af ting, man har lavet.

Der serveres et glad vin og med lidt godt til undervejs og så trækkes der forøvrigt 2 gavekort til Si-Ki garn blandt deltagerne.

Billetter skal købes på forhånd og helst inden den 19. august hos Si-Ki garn i Vestergade.