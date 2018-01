Værktøj for 69.000 kroner stjålet i Knudby

På et tidspunkt mellem den 26. december klokken 10.00 og den 8. januar klokken 9.00 har nogen været på uanmeldt besøg i et værksted på Virksundvej i Knudby. Man er kommet ind via en ulåst havedør og derfra videre ind i værkstedet, hvorfra der blandt andet er stjålet boremaskiner, vinkelsliber med mere, altsammen af mærket Gewalt. Man er forsvundet fra stedet igen via en automatisk port i garagen.

Viborg Politi oplyser, at den anslåede foreløbige værdi er på 69.000 kroner.