Valgmøde om udvikling af Løgstrup-området

De to kandidater har inviteret forskellige indlægsholdere med til mødet. De vil informere om byfornyelse, kollektiv trafik og lokalområderne.

Jens Jørgen Nielsen og Boligselskabet Viborg orienterer om et byggeprojekt på Vordevej, Kenneth Nielsen og Steffen Vestergård fortæller om planerne for boliger på stationsområdet i Løgstrup. Pia Hall Andersen kommer med et indlæg om kollektiv trafik, som blev et varmt emne hen over sommeren, da regionen stillede forslag om nedlæggelse af lokale busruter.

Fra lokalområderne Hjarbæk og Knudby kommer Peter Blach, fmd. for Viborg Sejlklub, Leif Tipsmark fra sjægtelauget og Birte Phillips, fmd. for Tårup Borgerforening og fortæller om deres ønsker til udvikling de kommende år.

Anders Jensen og Dan Sauer Nielsen vil derudover fortælle om deres politiske ambitioner for arbejdet i byrådet. Der vil være plads til debat om alle emner, som er vigtige for Løgstrup området og for Viborg Kommune i det hele taget.

Vi vil med debatmødet gøre kommunalvalget levende og sætte fokus på Løgstrup-området, som et stærkt bosættelsesområde i kommunen, fortæller Dan Sauer Nielsen. De inviterede indlægsholdere vil gøre aftenen til et kombineret debat- og informationsmøde, hvor kommende lokale projekter vil blive belyst, supplerer Anders Jensen.

Med det fælles debatmøde vil vi give mulighed for, at lokale vælgere kan inspirere os, udover det kendskab vi allerede har til ønsker, der skal arbejdes for de kommende år, slutter de to lokale kandidater.