Vandbrud på Mølledalsvej i Romlund

ROMLUND Onsdag 12. september klokken 10.45 har Energi Viborg udsendt følgende meddelelse:

"Der er i øjeblikket lukket for vandforsyningen i Romlund og området omkring på grund af vandbrud. Vandforsyningen forventes genetableret indenfor 4 timer."

Energi Viborg oplyser, at der efter afbrydelsen kan forekomme misfarvet vand og luft i vandet, som dog ikke er sundhedsskadeligt.

Det anbefales dog at skylle rørene godt igennem ved at åbne for den vandhane, som sidder nærmest måleren, og lade vandet løbe i nogle minutter.

Desuden frarådes det at vaske tøj, så længe der er misfarvet vand.

Opdatering: Vandforsyningen er genetableret kl. 14.35