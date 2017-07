Varder i Ørslevkloster

KUNST Ørslevkloster er blevet endnu mere spændende i de senere år. Området har nemlig fået tilhørt noget spændende kunst.

Det er tale om såkaldte varder - det vil sige menneskeskabte sten-monumenter, som man har kendt det i landskabet i mange hundreder af år. Varder er eksempelvis blevet brugt til markering af transport-ruter til lands og til vands samt som ejendoms- og grænsemarkører.

Der står en stor varde ved Ørslevkloster Arbejdsrefugium. Her danner klosteret en smuk baggrund til den store varde, der er skabt af de lokale kunstnere Christel Bækgaard og Javier Panos.

Ved Ørslevkloster Skole finder man også spændende varder. Her er det skolens elever, der i et kunstprojekt sammen med de to lokale kunstnere skabte forskellige typer af varder.

Her var eleverne meget optagede af at være med til at skabe et varigt monument, som vil stå længe efter, at de er gået ud af skolen.

Planen er, at Nordfjends skal være kendt for varder. Ligesom området er kendt for den smukke natur og det historiske kloster og kirke.