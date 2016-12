Jens Rohde (B) og Stine Damborg (C) serverer varme luftfrikadeller og valgflæsk for ikke mindre end 221,5 mio. kr. med deres udspil på daginstitutions- og skoleområdet.

Hvad mon vores konservative borgmester, Torsten Nielsen, siger til det? For et par måneder siden, truede de konservative med at stemme nej til budgettet, fordi borgmesteren mente, at kommunekassen ville blive tømt. Nu er de selv godt i gang med det.

Jens Rohde har med store ord og armbevægelser proklameret, at han vil gøre Viborg til Danmarks bedste familiekommune. Skal Danmarks bedste familiekommune ikke favne alle generationer fra vugge til grav? Med B og Cs udspil synes jeg nok, at Jens Rohde lader resten af familiekommunens borgere i stikken, for alle pengene (og flere til) bruger han på 0-16 års området.

Slut med halve løsninger lyder det. Ingen kan være uenige i, at daginstitutions- og skoleområdet bør prioriteres. Ej heller at forebyggelse og tidlig indsats hos vores børn er vejen frem. Men halve løsninger kommer af ikke at se tingene fra et helikopterperspektiv. Hvad med kommunens ældreområde, som er udfordret af demografi og et sygehusvæsen, som udskriver patienter før de nærmest er vågnet af bedøvelsen? Hvad med voksenhandicapområdet, hvor konsekvenserne af flere års voldsomme besparelser nu viser sin bagside?

Som ansvarlige kommunalpolitikere kan vi ikke bare lukke øjnene for resten af kommunens borgere og her og nu-udfordringer. Dem skal der også være penge til.

Ja, vi skal være visionære og turde prioritere, men det skal være med hold i virkeligheden. Alt andet er dybt uansvarligt.