Velbesøgt badmintonstævne i Ørslevkloster

Flere af klubberne var lokale: Højslev, M-88, Durup, Roslev, Skive-Resen og naturligvis Ørslevkloster selv.

Viborg Badminton klub stillede med 11 spillere og de tog godt for sig af præmierne. Ved stævnet var der også den årlige konkurrence mellem klubberne om, hvilken klub der kunne præstere flest vundne kampe. Her bølgede det dagen igennem mellem Viborg og Ørslevkloster. Det endte dog med en kneben sejr til ØK med 32 vundne kampe mod Viborgs 30.

Der var pokaler, diplomer og en sponsorpræmier til alle vinderne i alt 48 præmier blev uddelt.

- Vi har stor opbakning af lokale sponsorer, både mht. sponsorpræmier og mht. annonceindtægter i alt ca. 35 annoncører. Det betyder, at ØK Open kommer til at give et pænt overskud. Overskuddet bruges bl.a. til at sende egne spillere til stævner i andre klubber og også til en årlig tur til DM. Lørdag den 10. februar drager 21 spillere, trænere og forældre til DM i Aarhus, hvor vi er spændte på at se, om Viktor Axelsen, Camilla Rytter-Juel, Christina Pedersen og alle de andre dygtige danske badmintonspillere når til finalerne, som vi har billet til, fortæller Anne Mette Rasmussen, formand for badmintonafdelingen i Ørslevkloster IF.