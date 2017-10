Velbesøgt foredrag om slidgigt

- Vi havde en rigtig god aften, og blev overvældet over og mget glade for fremmødet, fortæller arrangør og indehaver af BeneFiT Stoholm Rikke Østergaard.

Aftenens hovedtaler speciallæge Søren Kjeldsen fra Viborg Privathospital fortalte om, hvad slidgigt er, og hvad han som læge kan hjælpe med, herunder også den nyeste viden omkring emnet.

- Der var mange spørgsmålspecielt omkring smertestillende og alternativ medicin. Det var tydeligt at mærke, at det betyder noget for de fremmødte, fortæller Rikke Østergaard.

Efter en hyggelig kaffepause gav GLAD-fysioterapeuterne Jonas Max Jensen og Tina Lajgaard Pedersen gode råd, når man lider af slidgigt. Hvad er GLAD-træning? Hvad koster det? - og noget om brugen af af bandager og indlægssåler med mere.

Arrangementet sluttede af med lodtrækning af en lang række sponserede gaver.

- Måske laver vi et nyt foredrag - men formentlig først i det nye år, fortæller en glad og meget tilfreds Rikke Østergaard.

Hun var for blot 3 uger siden medarrrangør ved endnu et foredrag, da tidligere håndboldspiller og Vild med dans-deltager Daniel Svensson holdt et spændende foredrag i Stoholm.