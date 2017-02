Vellykket fastelavn ved Stoholm kirke

Både store og små var mødt frem, da der søndag igen var fastelavnsgudstjeneste i Stoholm.

Efter gudstjenesten blev der slået katten af tønden og her var det traditionen tro Stoholm FDF, der stod for fastelavnstønderne. En mindre tønde var hængt op i kælderen under kirkecentret mens et par større tønder til de store børn var sat op på et stativ, bygget til lejligheden af rafter.

Det blev en rigtig god dag, fortæller Jette Boe på vegne af Stoholm FDF.

Det hele blev rundet af med fastelavnsboller.

Stoholm FDF holder til i kredshuset på Troelstruplund, der ligger på Tastumvej lige udenfor Stoholm.

" I FDF bygger vi huler, hører historier, klatrer, spiller teater, leger, sejler i kano, og meget meget mere.. Vil du være med, så kom forbi" lyder opfordringen på hjemmesiden for Stoholm FDF.