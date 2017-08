Vellykket grillaften for lokale Venstre-folk

Tirsdag d. 8. august afholdt Venstre i Østfjends sin årlige grillaften. Et vellykket arrangement, hvor. godt 50 interesserede borgere havde taget imod invitationen til at se Stoholm Fjernvarmeværk, høre politiske oplæg og få en grillpølse eller to.

Formand for Fjernvarmeværkets bestyrelse, Henry Jensen, bød velkommen og fortalte bl.a om baggrunden for den store investering med solceller og halmfyr, som Fjernvarmeværket står overfor.

Derefter viste varmemester, Chris Sørensen, rundt inde bag fjernvarmeværkets mure. Udefra ser bygningen ikke ud af noget særligt, men indenfor mærker man virkelig, at her er power. Kæmpe metalrør snor sig fra gulv til loft i et sindrigt rørsystem, larmende turbiner og et træpillefyr i megaformat med en lige så mega askeskuffe. Et helt igennem imponerende varmeværk – også for dem, som ikke har forstand på mekanik. Chris øste ud af sin erfaring og forklarede beredvilligt for de mange tilhørere. Man mærkede en vis stolthed og fik fornemmelsen af, at det her var hans andet hjem.

Efter rundvisningen stod Østfjends Venstres bestyrelse klar med pølser fra grillen. De blev indtaget i teltet, som var sat op til lejligheden. Og heldigt for det, da regnen i løbet af aftenen begyndte at tromme på teltdugen.

Da pølserne var spist, tog en veloplagt Carsten Kissmeyer over. Som Venstres spidskandidat til regionsrådet fortalte han om aktuel regionsrådspolitik, bl.a de planlagte besparelser på den kollektive trafik og sine egne mærkesager. Inden han sluttede af, opfordrede Carsten Kissmeyer til at huske de lokale regionsrådskandidater, som ellers godt kan drukne lidt i den kommunale valgkamp.

Ovenpå en gang regionspolitik var det tid til et par kommunalpolitiske indlæg fra de lokale kandidater, Kurt Mosgaard og Karin Clemmensen.

Kurt Mosgaard, som bor i Mønsted, fortalte først om sine erfaringer indenfor kommunalpolitik. Ganske interessant, eftersom han har siddet på begge sider af skrivebordet, dels som vicekommunaldirektør, dels som medlem af den tidligere kommunalbestyrelse i Fjends. Kurt Mosgaards mærkesager i den kommende valgkamp vil bl.a være balancen mellem land og by, bedre infrastruktur – også i oplandet og kommunens åbenhed til det omgivende samfund mhp. vækst og erhvervsvenlighed.

Karin Clemmensen fra Kobberup kom direkte fra dagens udvalgsmøder. Hun kunne derfor servere politiske nyheder og beslutninger frisk fra fad. Bl.a fortalte hun, at muligheden for etablering af et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter stadig står åben, hvis behovet viser sig, men at der ikke vil blive brugt anlægskroner på en decideret tilbygning til aktivitetscenteret. Også byfornyelsen i Stoholm blev rundet. Karin Clemmensen presser fortsat på, på de indre linjer. Hun har talt med Johannes Vesterby, formand fra Teknisk Udvalg, som personligt vil sørge for, at der sker fremdrift i sagen, så hun er fortrøstningsfuld i fht. at der nu kommer skred i byfornyelsen. Men Karin Clemmensen opfordrer fortsat borgerne til at lægge pres på både øvrige lokalpolitikere og – kandidater samt forvaltning.

Ejvind Jakobsen, formand for Østfjends Venstres bestyrelse, sluttede af med at takke for en spændende og hyggelig aften og opfordrede i øvrigt de fremmødte til at stemme lokalt til kommunalvalget d. 21. november og minde andre om også at gøre det.