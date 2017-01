Venstre-politikere mødte borgerne

Møderne var et led i landskampagnen Venstre i Front og arrangementet startede allerede først på eftermiddagen, hvor der var rundvnisning på flyvestationen Karup.

- Det betød desværre, at vi blev forsinket til mødet i Østfjendshallen i Mønsted, hvor knap 45 borgere og politikere deltog. Det var en glædelig overraskelse, at så mange var mødt op. Det hang delvist sammen med, at en stor gruppe lokale borgere havde bedt om en snak med politikerne om muligheden for etablering af en cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted, fortæller Ejnar Skovhus, næstformand for Venstre i Østfjends.

Ved møderne i Mønsted og senere i Stoholm deltog fra politiker-hold folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen, borgmesterkandidat Ulrik Wilbek, byrådsmedlemmerne Johannes Vesterby, Gregers Laigaard, Karin Clemmensen og Claus Clausen samt byrådskandidat Kurt Mosgaard.

De drog alle videre fra Mønsted til Stoholm Fritids- og kulturcenter, hvor der var spisning før aftenens møde, hvor tidligere minister for fødevareminister Eva Kjer Hansen holdt et indlæg om , hvordan vi kommer bureaukrati og utallige regelsæt til livs. Fra lokalt hold var der indlæg fra Karin Clemmensen og Ulrik Wilbek, før godt 60 fremmødte debatterede med politikerne om løst og fast i lokalområdet.

- Vi er glade for, at så mange mødte op til de to møder og at det ikkek kun var Tordenskjols soldater, der deltog. Der var også flere nye ansigter imellem, fortæller Ejnar Skovhus. Han glæder sig også over at en netop afsluttet medlemskampagne har betydeet 18 nye medlemmer i lokalafdelingen i Østfjends.

- Det betyder, at vi nu er mere end 100 medlemmer og det runde tal blev da også markeret på mødet i Stoholm, hvor der var et par flasker til medlem nummer 100, fortæller Ejnar Skovhus.