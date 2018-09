Venstre sikrer kernevelfærd

I de 13 ud af 17 år, hvor Venstre har haft regeringsmagten, er der tilført 75 mia. kr. til velfærd.

Det har vi gjort, fordi vi har har en klar ambition om, at borgerne får den bedst mulige borgernære service for skattekronerne.

Ud af de 75 mia. kr. har vi ikke mindst styrket sundhedsområdet, der er en afgørende del af vores velfærd.

Det er direkte usandt, når sure socialdemokrater hævder, at Venstre har skåret i velfærden. Der er tale om en afledningsmanøvre, der skal skjule de nedskæringer, som S stod i spidsen for, da de havde regeringsmagten i 2011-2015.

Venstre har indført kræftpakker, der sikrer hurtigere og bedre behandling. Og vi har sikret bedre akutdækning med en ekstra lægehelikopter samt styrket patientrettighederne, ved at genindføre behandlingsgarantien. Ventetiden på operationer er styrtdykket.

Rigtig mange ældre borgere kan nu få frisklavet mad hver dag. Også borgernes frie valg har gået sejrsgang. Fx med hensyn til friplejehjem og frit valg af leverandør af rengøring eller personlig pleje.