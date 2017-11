Venstres valgslogan er Ambitioner og Sammenhæng

Vi synes, at mange ting går godt i Viborg Kommune, men det forhindrer os ikke i at have ambitioner om at gøre det endnu bedre. Især på de såkaldt bløde områder som udsatte unge, plejekrævende ældre og de fysisk og psykisk handicappede, ser vi store muligheder for forbedringer. Min personlige ambition er, at Viborg Kommune bliver betragtet som foregangskommune på et eller flere af disse områder.

Det er også Venstres mål, at borgerne oplever sammenhæng, når de henvender sig til eller samarbejder med kommunen. Der skal være god dialog på tværs af forvaltningerne, og man skal så vidt muligt møde den samme sagsbehandler, hvad enten det drejer sig om en byggetilladelse eller et møde med en socialrådgiver.

Venstre har været foregangspartiet i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser for at bringe balance i Danmark, og derfor er det også helt naturligt, at Venstre i Viborg Kommune vil arbejde for HELE kommunen. Det har blandt andet betydet, at vi har foreslået at etablere et Landdistriktsudvalg i den næste valgperiode. Samtidig ønsker vi at skabe udvikling i kommunens næststørste by, Bjerringbro.

I Venstre prioriterer vi udvikling af kommunen højt. Vi ønsker at skabe flere arbejds- og studiepladser. For at fortsætte væksten er det meget vigtigt, at vi forbedrer vores infrastruktur i og omkring kommunen. Derfor vil vi arbejde hårdt for såvel en midtjysk motorvej som en udbygning af A 26 til Århus.

Viborg kommune er et dejligt sted at bo. Hvis det skal blive endnu bedre, så kræver det optimalt samarbejde imellem partierne i kommunen, men også med nabokommunerne, regionen og landspolitikerne. Den opgave vil jeg gerne forsøge at løfte som kommunens nye borgmester.

Jeg har mødt mennesker, der mener, at en plads i byrådet kun vil være et springbræt for mig til en landspolitisk karriere. Det er ikke korrekt. Det er Viborg Kommune jeg brænder for, og det er der, jeg bliver. Uanset om jeg bliver borgmester eller ej.

Vores kandidater til byrådet er valgt ud fra et kriterie om stor forskellighed både hvad angår kompetencer og geografi. Vi er repræsenteret med kandidater fra alle egne af kommunen, så lige meget hvor du bor, kan du finde din lokale Venstre kandidat. Jeg kan med stor stolthed sige, at kvaliteten af vore kandidater er meget høj.

Det er derfor med god samvittighed, jeg kan opfordre dig til at stemme på en af Venstres kandidater til kommunalvalget.

Vi kan ikke alt men kan så meget mere.