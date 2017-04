Vestfjends Aktivitetsklub er stadig aktiv

Vestfjends Selvom aktivitetsniveauet faldt en lille smule i 2016, så har Vestfjends Aktivitetsklub stadig 10 forskellige tilbud til sine 56 medlemmer og andre interesserede.

Det kunne formanden Aase Mørk fortælle om, da hun ved generalforsamlingen forleden aflagde sin sidste beretning i denne omgang.

Efter fem år på formandsposten havde hun allerede for et stykke tid siden meldt ud, at hun ikke genopstillede, og hun blev samme aften afløst af Hans Jørgen Nørgaard fra Vridsted som ny formand.

Krolf er stadig klubbens støste aktivitetet. Mange møder fast op i sæsonen og klubben har også været repræsenteret ved flere turneringer.

Nyt i 2016 blev Ingeborg Overgaards hyggeklub. Til gengæld har ønsket om assistance i SFOen ikke givet det ønskede resultat.

Der er også en bogklub, og der er igen blevet flere medlemmer, der benytter sig af tilbuddet i motionscentret ved Vestfjendshallen.

Aase Mørk kom også ind på indvielsen af den længe ventede cykelsti mellem Vroue og Vridsted, og der har været arrangeret op til flere ture, hvor man blandt andet har deltaget i Lady Walk i Agger og en koncert med Helge Engelbrecht og Neighbours. Også en drone aften med lokale Kresten Breiner og sommerfest ved Sognehuset, grill og hygge ved åen og Fredagsorkestret har været med i programmet.

Klubbens deltagelse i byens koordinationsudvalg fylder en del. Der er flere store fælles aktiviteter med Byfesten og den netop overståede Revy som nogle af de største. men også Lokaldysten og udgivelsen af en begivenhedskalender har klubben del i.

Kasserer Ove Ring Madsen kunne fremlægge et regnskab, der viste et minus på 12.580 kroner. Det skyldes udgifter til nyt logo, en laserprinter og 100 t-shirts med tryk.

Beholdningen ved årets udgang var på 28.549 kroner.

Nyt medlem i bestyrelsen blev Kurt Andersen, mens Hans Jørgen Nørgaard blev valgt som formand uden modkandidater.

Der blev afslutningsvis rettet en stor tak til Aase Mørk for indsatsen gennem 5 år og så sluttede aftenen ellers af med kaffe, kringle og hyggesnak.