Vestfjends i den lyserøde førertrøje

SJØRUP Sidste års Pink Party kun for tøser i Vridsted var en af dem, man husker, og nu gentager de vestfjendske kvinder succesen.

Lørdag 27. oktober løber Pink Party Volume 2 af stablen i Sjørup Forsamlingshus, men det er ved at være sidste udkald for tilmelding, der slutter fredag 19. oktober, så det er nu, hvis man skal have hanket op i

veninden, naboen eller svigermor.

- Det bliver en fantastisk aften med sjov underholdning, lækker mad, endnu mere lækre drinks og mænd i kilt til at servere, siger Helle Jensen fra Klippehjørnet i Vridsted, der er en af medarrangørerne.

Fyr den af i pink

Bartenderen har allerede prøvesmagt drinksene, og Stefan kok har menuen klar.

Igen i år opfordres gæsterne til at iklæde sig eller medbringe noget i aftenens altoverskyggende favoritfarve.

Så har man en pink blomst, taske, læbestift, neglelak, bluse, hat, sko eller paryk, er det med at finde den frem fra gemmeren.

Billetter kan købes hos klippehjørnet i Vridsted eller via MobilePay. Find eventuelt festens egen facebook-side »Pink Party vol. 2« for at se, hvordan du gør.

Et eventuelt overskud fra festen går til Sjørup Liv.