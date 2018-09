Vestfjendsskolens leder har sagt op

VRIDSTED Vestfjendsskolen skal igen have fundet en ny leder.

Christian Riisgaard Madsen har sagt sit job op per 1. november efter treethalvt år på posten.

Det fremgår af skolelederens eget opslag på Vestfjendsskolens hjemmeside.

Heraf fremgår det, at Christian Riisgaard Madsen har fået tilbudt og accepteret en anden stilling i Viborg Kommune.

- Jeg har været rigtig glad for min tid på Vestfjendsskolen og mit samarbejde med jer. Det giver en ny situation på Vestfjendsskolen, og vi arbejder allerede på en løsning. I vil blive informeret, når vi har nyt, lyder det fra den snart forhenværende skoleleder.

Hvor hans nye stilling er, skal man over på en anden skoles hjemmeside for at forvisse sig om.

På hjemmesiden tilhørende Vestre Skole i Viborg lyder det nemlig i et opslag fra pædagogisk leder Tina Kristiansen:

- Jeg kan med glæde orientere jer om, at der pr. 1. november 2018 er ansat en skoleleder ved Vestre Skole. Vores nye skoleleder hedder Jens Christian Riisgaard Madsen. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Christian. Jeg er allerede i tæt dialog med Christian, og jeg skal hilse mange gange fra ham og sige, at han glæder sig til at starte på Vestre Skole.

Da Vestfjendsskolen sidst stod og manglede en skoleleder tilbage i 2015 vakte det opsigt, da elevrådet i jagten på at finde en afløser for Lars Zedlitz Alberg valgte at hænge et gigantisk banner op på en stak halmballer, der fangede trafikanternes opmærksomhed på strækningen mellem Holstebro og Viborg.

For kun en måned siden havde Christian Riisgaard Madsen også en meddelelse til forældrene på Vestfjendsskolens opslagstavle.

Dengang kunne han offentliggøre, at pædagogisk leder Mette Due Lunn havde opsagt sin stilling på skolen per 1. oktober.

Hun skal starte i et nyt job på Sunds-Ilskov Skole i Herning Kommune efter næsten fem år på Vestfjendsskolen.