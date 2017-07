- Vi ønsker handling

Det er fint, hvis sagen om kommunens familieafdeling kommer i byrådet.

Men der, hvor vi reelt kan og skal gøre noget er i Børne- og Ungdomsudvalget. Derfor har vi bedt udvalgsformanden om at få et beslutningspunkt på til næste udvalgsmøde, som allerede er d. 8/8.

Vi ønsker

- 1. en undersøgelse af om familieafdelingen lever op til lovgivningen og det serviceniveau, som vi politisk har besluttet.

- 2. at få et overblik over organisering og drift, bl.a personaleflow og sygefravær.

- 3. tætte månedlige opfølgninger, indtil vi finder ud af, hvad der ligger bag den massive kritik af familieafdelingen.

Som politikere skal vi ikke sagsbehandle eller omgøre afgørelser. Vi skal sikre, at medarbejderne har de rammer, der skal til, så borgerne får den service og kvalitet i sagsbehandlingen, som de har krav på. Og i det her tilfælde kræver det efter vores mening et noget dybere spadestik end en sag i byrådet.