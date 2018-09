Vi giver erhvervsuddannelserne et markant løft

Danmark har brug for langt flere håndværkere og unge med en erhvervsfaglig uddannelse.

Vi ser allerede i dag en alvorlig mangel på faglærte landet over. Og behovet bliver endnu større i de kommende år.

Problemet er, at under 20 pct. af de danske folkeskoleelever vælger en erhvervsuddannelse. Det ligger desværre langt fra vores mål om, at mindst hver fjerde elev skal vælge en erhvervsuddannelse.

Nu har regeringen præsenteret et ambitiøst udspil, der skal få flere unge til helt naturligt at vælge en erhvervsrettet uddannelse.

Vi vil investere 2 mia. kr. i tiltrængt styrkelse af erhvervsuddannelserne over de næste fire år. Vi vil sikre høj kvalitet i attraktive erhvervsuddannelser og understøtte de unges valg af denne vej.

Det er også vigtigt, at vi får forberedt langt flere folkeskoleelever til et valg af erhvervsuddannelserne ved at mange flere elever i udskolingen møder erhvervsuddannelsernes faglighed som en integreret del af udskolingen.

Danmark har brug for mange flere faglærte. Og nu skrider vi til handling.