Viborg Kommune har lavet aftale om herreløse katte

Viborg Kommune har lavet en aftale med organisationen og sat et loft på 75.000 kroner til formålet. Aftalen gælder foreløbig året ud, hvorefter den evalueres.

Hvad sker der med de vildkatte,der indfanges?

På hjemmesiden for Kattens Værn kan man læse mere om, hvad der sker med herreløse katte efter at de er blevet indfanget.:

- Det afhænger af flere ting: om katten er sund og rask, om den er ønsket eller uønsket dr hvor den færdes og om den i virkeligheden er vild. Hvis katten viser sig at være tam og ingen ejer melder sig efter 5 dages fremlysning, vil Kattens Værn finde et nyt godt hjem til den via vores 3 internater. Hvis den er syg eller tilskadekommen vil den formentlig blive aflivet.

En rask vild kat, der er ønsket der hvor den færdes, kan blive neutraliseret (steriliseret/kastreret), undersøgt for leukæmi/katteAIDS, mærket, vaccineret og parasitbehandlet og derefter genudsat. Det er dog en ufravigelig forudsætning, at katten dagligt tilses og fodres af en fodervært, der har det fulde ansvar for kattens trivsel, skriver Kattens Værn på sin hjemmeside.