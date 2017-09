Viborg Kommune nomineret til pris for Banebyen

Byplanprisen uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for nytænkning.

Banebyen i Viborg Kommune er nomineret for arbejdet med strategisk planlægning og fortætning nær stationen.

I begrundelsen for, hvorfor Viborg Baneby er nomineret hedder det blandt andet:

Kommunen har nedsat et Banebyråd for at få gang i sagerne. I rådet sidder politikere, større grundejere, private udviklere, bygherrer m.fl. og rådet har haft afgørende betydning. Den dynamiske samarbejdsform og den proaktive planlægning har skabt lokal udvikling.

Udover Viborg Baneby i Viborg Kommune er også områdefornyelsen på Østerbro i Odense Kommune og Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern Kommune nomineret til prisen.

Vinderen afsløres på årets Byplanmøde den 5. oktober i Fredericia.