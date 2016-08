Viborg Kommune og skolebuskørsel

Skolebussen kører lige til døren ....

Sådan lød udmeldingen fra ejendomsmægler Torsten Nielsen, da han solgte en ejendom på landet 6 km fra Mønsted til min mand og mig.

Siden har Torsten Nielsen skiftet ejendomsmæglerstolen ud med en borgmestertaburet (for en stund). Bussen kører sådan set stadig lige til døren, men Torsten Nielsen har sørget for, at vores børn ikke må køre med den!

Vores yngste søn må ikke gå i SFO og tage bussen hjem sammen med sin storebror, som har fri en time senere. Han kan ikke være alene hjemme, så det betyder, at han reelt ikke har mulighed for hjemtransport fra skole. Det til trods for, at bussen har masser af tomme pladser, og at det sparer skolebussen for et stop ved vores adresse på den ene rute, hvis de tager samme bus hjem. Torsten Nielsen forlanger altså, at vi kører bagefter skolebussen med de mange tomme pladser, og har formået at gøre en stor sag ud af noget, som kunne løses ganske let til alles tilfredshed. Vi beder ikke om ændrede busruter eller øget pladskapacitet på skolebusserne men udelukkende om en tomplads-ordning, så SFO-børn og legekammerater kan benytte skolebusserne i det omfang, der er ledige sæder. Det har fungeret upåklageligt hidtil og det ville fungere upåklageligt igen.

Den eneste anden løsning er, at Viborg Kommune opfordrer alle forældre til at benytte Flextaxa (https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur.aspx) som jo er en ordning, der kan benyttes af alle. Forældre betaler 7 kr./km for at benytte et taxaselskab, og restbeløbet betales af kommunen: En meget dyr løsning for kommunen og miljøet! Men Viborg Kommune er nødt til snart at finde en løsning. Ellers bliver det fremadrettet overordentligt svært for Torsten Nielsens mæglerfirma at afsætte ejendomme på landet.