Viborg Kommune vil være demensvenlig

Formålet var at give Ældre- og sundhedsudvalget ideer og input til, hvor Kommunen skal styrke sin indsats fremover.

Vores indsats skal tage udgangspunkt i den borger, der er er ramt af demens, og det betyder, at der skal et større fokus på familie og netværk omkring den syge. Det er ikke bare en svær situation, det er en stor sorg, når demens sniger sig ind i livet og bliver fast følgesvend, siger Mette Nielsen, formand for Ældre- og sundhedsudvalget.

Vi skal sikre, at der bliver mere kendskab til demenssygdommen rundt om i lokalsamfundene, så alle der færdes omkring den syge kender tegnene på demens og bedre kan håndtere situationen med værdighed for den, der er ramt, uddyber hun.

Mange input til handleplan

I løbet af temamødet var deltagerne blandt andet omkring emner som, hvor svært det kan være at tage den første snak om begyndende demens, og hvordan man kan blive bedre til generelt at formidle viden om, hvad demens er. Der var også ønsker om, at børn og unge som pårørende til demensramte, kan få mere viden om sygdommen. Desuden var der ønsker til, at de pårørende kan få stillet rammer til rådighed, så de selv kan danne netværk.

Næste skridt er, at der bliver udarbejdet en lokal strategi og handleplan for arbejdet med demens i Viborg Kommune. Desuden vil Plejecenter Liselund fremover komme til at fungere som et lokalt videnscenter for demens.