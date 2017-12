Viborg-kor synger julen ind i Mønsted

Der venter en aften med fin korsang i flere forskellige stilarter, når det viborgensiske kor Vocalia giver julekoncert i Mønsted kirke torsdag den 14. december.

Vocalia består af en flok dygtige sangglade kvinder, der synger både a cappella og med klaver og har et stort repertoire i forskellige stilarter.

Denne decemberaften vil Vocalia synge smukke julesange - arrangeret til DRs Pigekor, og tilhørerne vil også kunne lytte til engelsk kormusik, forklædt i Vocalias bløde klang.

Jens Ginge Skov er Vocalias nye, unge dirigent. Han er kun 18 år og går i 3.g på Favrskov Gymnasium i Hadsten.

Trods sin unge alder har Jens stor erfaring som både dirigent og korsanger. Ud over at være dirigent for Vocalia er han nemlig også dirigent for voksenkoret Hinnerupkoret samt det århusianske mandskor Clemens Knejterne.