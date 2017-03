Viborg Landsbysammenslutning gør status på sit første år

Der var stor opbakning, da Viborg Landsbysammenslutning 25. november 2015 holdt stiftende generalforsamling i Multisalen på Viborg Rådhus. Små hundrede deltagere fra alle afkroge af kommunens landdistrikter var mødt frem, og en ni mand stor bestyrelse plus to suppleanter repræsenterende ligeså mange landsbyer blev valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Lone Kastberg, Møldrup, som formand, Peter Skovmos Nielsen, Karup, næstformand, Ingrid Bøgevig, Fristrup, kasserer, Ida Korgaard, medlemskoordinator, og Birte Phillips, sekretær. Øvrige medlemmer i bestyrelsen er: Knud Erik Christensen, Ravnstrup, Ole Bent Sørensen, Højbjerg, Gitte Hagsholm, Hammershøj samt suppleanter: Jimmie Andersen, Kvorning, og Michael Hildebrandt Troelsen, Rindsholm.

Godt på vej

Første opgave var at få rekrutteret medlemmer fra kommunens 89 landsbyer/lokalområder til repæsentantskabet, som udgør den stemmeberettigede forsamling ved generalforsamlingen.

I den forbindelse har bestyrelsen løbende kontaktet og besøgt forskellige lokalområder for at fortælle om sammenslutningen. På nuværende tidspunkt er 52 lokalområder jævnt fordelt over hele kommunen repræsenteret i Viborg Landsbysammenslutning. Tilfredsstillende, lyder meldingen.

– Vi havde ikke sat et konkret mål for antal medlemmer, men en foreløbig tilslutning på langt over 50 procent af kommunens landbyer efter første periode, det er vi meget tilfredse med, siger formand Lone Kastberg, som også hæfter sig ved, at der er en god geografisk spredning i repræsentantskabet.

Synlighed

Der er oprettet både hjemmeside og facebook-side for at profilere foreningen. Siden er også nyhedsbrev, Instagram- og Twitterprofil kommet på medie-paletten, som man løbende arbejder på at udvikle og forbedre.

– Vi ønsker at være meget synlige, det er klart; men dertil kommer, at en væsentlig del af formålet med Landsbysammenslutningen er netop vidensdeling; ikke kun mellem foreningen og landsby-borgerne, men også landsbyerne i mellem og til omverdenen i øvrigt. Ønsket er, at vi får skabt en digital platform for for hele landdistriktet i Viborg Kommune, som udover at være et formidlingsværktøj også skal promovere vores landsbyer og indeholde et overflødighedshorn af historier, vi kan inspirere hinanden – og alle mulige andre med, forklarer Lone Kastberg, og fortsætter:

– 60 procent af kommunens befolkning bor altså uden for byen. Så en vigtigt opgave for os er også at få talt landdistriktet op og anerkendt som en vigtigt ressorce, fastslår hun.

Synliggørelsen af kommunens landsbyer har derfor været en rettesnor for bestyrelsens arbejde, og der er da også kommet markante resultater ud af anstrengelserne.

En snak over hækken

Viborg Landsbysammenslutning fik arrangeret, at landsbyerne blev repræsenteret til Snapsting 2016 med et Åben Landsby arrangement på Nytorv lørdag. Her var ni landsbyer til stede med forskellige aktiviteter, som mødtes med borgerne til “en snak over hækken”. Politikere mødte frem til en debat om landdistriktspolitik.

Det var en stor succes, og kommunens landsbyer vil også være repræsenteret til årets Snapsting. En ny tradition er skabt.

Til arrangementet var der urpremiere på 2 præsentationsfilm lavet for henholdsvis Karup og Bjerregrav. Projekter, som Viborg Landsbysammenslutning også havde aktier i. Det har konkret mundet ud i etableringen af en filmfond, som skal hjælpe med finasieringen af film til andre landsbyer. I år er der foreløbigt 4 film i støbeskeen.

Aftryk

Viborg Landsbysammenslutning har fra starten haft stor politisk opbakning, og bestyrelsen har haft løbende dialog med både politikere og embedsværk, både omkring den kommende landdistriktspolitik, men også trafikpolitik, infrastruktur og kulturstrategi. I forbindelse med sidstnævnte tilførtes en overordnet passus om, at kultur skal bredes ud til hele kommunen, noget som input fra Sammeslutningen blandt mange andre medvirkende til.

Netværk og viden

Viborg Landsbysammenslutning har også kigget ud over kommunegrænsen for at finde inspiration til arbejdet og blive klogere på mulighederne.

Til første repræsentantskabsmøde havde bestyrelsen inviteret formanden for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, Lars Søgaard. Han fortalte om Randers Kommunes politik på området. Et par medlemmer af bestyrelsen deltog efterfølgende i en landdistriktskonference i Randers.

I april sidste år blev foreningen medlem af Landdistrikternes Fællesråd, som siden de første tanker om et fælles talerør for kommunens landdistrikter har bakket op og bidraget med råd og støtte til foreningens arbejde.

Herudover har bestyrelsesmedlemmer deltaget i seminar på Syddansk Universitet om smarte infrastrukturløsninger i landområder, seminar på Roberthus i Egtved om “landskab som udviklingsressouce”, og senest var Lone Kastberg og Gitte Hagsholm på Christiansborg, hvor de deltog i en høring om “dansk landdistriktspolitik i nyere tid”, arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet.

Til generalforsamlingen 30. marts vil formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, holde et indlæg blandt andet på baggrund af konklusionerne på denne høring, så Lone Kastberg håber, at rigtigt mange vil møde op til generalforsamlingen.

– Det er kun repræsentanterne, der har stemmeret, men alle er velkomne til at deltage og bidrage, siger hun med en kraftig opfordring til de landsbyer og lokalområder, som endnu ikke har et medlem i repræsentantskabet, til at melde sig ind under fanerne. Det er helt gratis. Man kan melde sig ind via hjemmesiden: www.vibland.dk eller ved at kontakte foreningen på info@vibland.dk