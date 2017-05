Viborg - Musical sætter spot på pigeroller og sårbarhed

Unge musical- og skuespiltalenter fra området omkring Viborg får i fremtiden mere at glæde sig over.

Onsdag den 17. maj har musicalen Ophelia premiere på Viborg Teater. Premieren er samtidig den officielle indvielse af Viborg SceneKunstSkole, der vil kunne tiltrække unge talenter fra hele området omkring Viborg.

- ”Det bliver en stor gevinst for alle de spirende talenter, vi har i området. Viborg SceneKunstSkole bliver et alsidigt og højt kvalificeret undervisningstilbud, hvor de dygtigste elever også har mulighed for at tage en SGK, der tilsvarer den MGK, vi har haft på musikområdet i mange år,” siger Kulturskoleleder i Viborg, Lene Rikke Bresson.

Med Ophelia sætter Viborg SceneKunstSkole samtidig fokus på et emne, der er på manges læber i øjeblikket – mistrivsel, stress og sårbarhed hos især unge piger.

”Ophelia er en stærk og vedkommende musical, der tager fat på problemerne ved det præstationssamfund vi har skabt som især påvirker vores unge piger,” siger instruktør Christian Eiming.

Ophelia er en nyfortolkning af Shakespeares skuespil Hamlet – med den forskel at Hamlets kæreste Ophelia har fået hovedrollen. Stykket spiller fra 17.-21. maj på Viborg Teater. Den nye SGK-uddannelse på Kulturskolen Viborg åbner for tilmelding til optagelsesprøver den 18. maj.