Viborg nomineret til europæisk tilgængelighedspris

Access City Award uddeles hvert år til den mest tilgængelige by i Europa.

I denne omgang har 26 europæiske byer deltaget i konkurrencen, og Europa Kommissionen nu valgt de fire, der er nomineret til Access City Award 2018. Udover Viborg er Ljubljana i Slovenien, Luxembourg og Lyon i Frankrig nomineret.

Prisen uddeles den 5. december 2017 på en stor konference om tilgængelighed i Bruxelles.

Tilgængelighed i den historiske bymidte

Viborg Kommune er nomineret for at have skabt bedre tilgængelighed for alle i Viborgs historiske bymidte. Projektet blev indviet i september 2016.

I flere af byens haver er trin nu erstattet af ramper. Der er lavet hvilereposer undervejs på nogle af de stejleste stigninger. Desuden har Nytorv fået ny belægning. Der er også sat nye skilte op, som gør det lettere at finde rundt. Fælles for tiltagene er, at de er diskrete og tilpasset det historiske miljø. Der er brugt materialer, som allerede findes i byrummet, for eksempel granit.

Endelig er der udviklet appen Spot Viborg, som guider besøgende rundt ad tre tilgængelige ruter i den historiske midtby.

Bag projektet står Viborg Kommune i samarbejde med Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden.

Borgmester Torsten Nielsen, der deltager i konferencen i december, glæder sig over nomineringen: Jeg er rigtig stolt over, at Viborg Kommune er blevet nomineret til Europa Kommissionens pris. Samtidig glæder det mig, at det er lykkedes for os at forbedre tilgængeligheden for alle i bymidten på en måde, som både respekterer og er med til at forskønne vores unikke, historiske by. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere, der har været med til at udvikle og løfte projektet.