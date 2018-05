Viggo glæder sig til et år i Argentina

Til august rykker han for et år teltpælene op fra hjemmet i Mønsted for at bo hos en endnu ukendt værtsfamilie i Argentina, hvor han også skal gå i skole. Foreløbig er Viggos kendskab til det sydamerikanske land til at tage og føle på, men den latinamerikanske levevis lokker.

Rejsen er kommet i stand gennem organisationen AFS Interkultur, der hjælper unge fra hele verden via et stort net af frivillige.

- Det bliver nok svært med sproget, hvor al undervisning foregår på spansk. Også den måde folk omgås hinanden på, ved jeg er anderledes. Blandt andet spiser man meget senere om aftenen i Argentina, end vi gør her i Danmark, fortæller Viggo.

- Jeg har hørt fra tidligere udvekslingsstudenter i Argentina, at det er et fantastisk land med gæstfrie og venlige mennesker, et behageligt varmt klima og rigtig gode bøffer, fortæller Viggo. Han glæder sig især meget til at bo hos værtsfamilien og lære dem at kende.

Det bliver spændende. Jeg fik selv en bror, da vores familie sidste år havde en udvekslingsstudent fra Sicilien boende her i Mønsted. Det var så god en oplevelse, at jeg selv fik lyst til at prøve, fortæller Viggo.

Selvom han har rejst i en del lande sammen med sin familie og er vant til at tale engelsk med sin far, som bor i Daugbjerg, så tror han alligevel, det bliver noget andet at skulle begå sig på spansk i det daglige.

Viggo Hancock rejser med organisationen AFS Interkultur. Den give både unge fra Danmark mulighed for at rejse ud sådan som det tilfældet for Viggos italienske bror Antonino, en mulighed for andre at komme til Danmark. Fælles for alle er at de er mellem 16 og 18 år, bor hos en lokal værtsfamilie og følger normal skolegang i det land de kommer til. Som regel er der organiseret sprogundervisning. Er man 18+ er der også frivillige programmer man kan søge i udlandet, hvor man betaler for rejsen, og yder frivilligt arbejde mod kost og logi.