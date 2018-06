Vikingekvinder styrer i årets Billingespil

Der er blevet svedt godt og grundigt under de seneste ugers prøver på dette års Billingespil i Sparkær. Her har kostumerne været præget af varme dragter fra Vikingetiden, og det har bragt sveden frem på panden hos dette års ni medvirkende på scenen.

Gennem de seneste knap to måneder er det blevet slidt med replikkerne, men nu er man ved at være klar med farcen Den sidste Viking, der ganske vist udspiller sig i Vikingetiden, men som ikke har så meget med et Vikingespil i den traditionelle forstand at gøre.

- Det er et hylemorsomt stykke, som jeg tror, folk kommer til at ligge flade af grin over, fortæller Tage Jensen, som er en af forestillingens 3 mandlige medvirkende.

Meget kort fortalt er det den alternative historie om, hvordan Vikingetidens mandfolk takket være kvindelist udviklede sig fra at være blodtørstige vikinger til den bløde og konfliktsky mand, vi kender i dag, som det hedder i oplægget til forestillingen. Her kan man også læse, at de sidste vikingegener systematisk blev udryddet af snedige kvinder med store tasker.

- Den formulering kan der lægges meget forskelligt i, men der er en del hentydninger til nulevende stærke kvinder. Blandt andet medvirker en politisk ambitiøs Angelika, underfortået med efternavnet Merkel, fortæller de medvirkende på en varm øveaften på Billingescenen.

Vikingespillet falder meget godt i tråd med, at det overordnene tema for dette års byfest i Sparkær netop er vikinger.

Det er Sparkær og omegns Amatørteaterforening, som står bag forestillingen. De kvindelistige løjer kan opleves under byfesten lørdag eftermiddag og søndag aften, lige før dette års Billingefest lukker og slukker.