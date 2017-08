Vil du give din livshistorie videre til næste generation?

Det er i grove træk filosofien bag et nyt landsdækkende projekt, der opfordrer danskerne til at skrive deres historie.

Projektet hedder Giv det videre og løber hele 2017.

- Vi beder danskerne om at give os deres historie, og få den frem i lyset, så vi kan give den videre til kommende generationer. Danmarks historie er gemt i os alle, siger projektansvarlig og stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv.

Indsamlingen foregår på www.givdetvidere2017.dk hvor man selv skriver sin historie eller kan melde sig til at indsamle andres historie. Der kan skrives ud fra temaer, eksempelvis mor, far, skolegang, ungdomsårene og ferier.

Projektet er en del af Historier om Danmark, der er et tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet, og Slots- og Kulturstyrelsen og støttet af Nordea-fonden.

Din historie bliver tilgængelig på hjemmesiden og givet videre til det arkiv, hvor erindringen geografisk knytter sig til.

Æ Fjandbo Arkiv i Stoholm

På Lokalhistorisk Arkiv i Fjends, Æ Fjandboarkiv, har arkivleder Ruth Meller tilmeldt arkivet til projektet. Hun opfordrer interesserede skribenter til at kontakte Æ Fjandboarkiv, hvis man er i tvivl om, hvordan man gør.

- Vi du ikke have din historie på nettet, men alligevel gerne give den til Æ Fjandboarkiv, er det også muligt. Vi har allerede erindringer på arkivet, men vi vil meget gerne have mange flere. Det er også muligt at klausulere dem, så de ikke bliver tilgængelige, fortæller Ruth Meller Sørensen, som glæder sig over at arkivet stadig får en del arkivalier, herunder gamle fotos.

- Det er dejligt, at vi bliver husket. Vi har også lavet en mini-fotoudstilling i anledning af forsommerens fotodage i Viborg. Udstilingen kan stadig ses i forhallen ved Æ Fjandbo Arkiv, fortæller arkivlederen.