Vil du vÃ¦re en del af Stoholms Venner?

Tirsdag aften den 3. oktober inviterer Stoholm Borgerforening sammen med Fritids og Kulturcentret byens borgerne til en aften om frivilligt arbejde i Stoholm. Aftenen starter med gratis fællesspisning og kræver derfor tilmelding til den del senest den 29. september. Se anoncen om tilmelding med mere andet sted i avisen.

Udover at tilbringe nogle hyggelige timer sammen er målet med det hele også at få etableret et korps af frivillige, der nu og da vil være med til at give foreningslivet i byen en hjælpende hånd.

- Vi er allerede gode til at hjælpe hinanden i Stoholm og det vil vi gerne bygge videre på. Vi ved, at der er mange borgere, der egentlig gerne vil udføre frivilligt arbejde, men som ikke altid er klar over, hvordan de kommer igang med det. Derfor har vi nu taget initiativet til denne aften, fortæller Susanne Bak, formand for Stoholm Borgerforening.

Et par timer en gang imellem

Erfaringerne viser, at mange er bange for at forpligtige sig til en hel masse frivilligt arbejde. - Derfor vil vi gerne opbygge en ressourcebank af folk i Stoholm, som har lyst til at bidrage med en frivillig indsats i form af afgrænsede, konkrete opgaver blot nogle timer en gang imellem. Så er man som reglen ikke så bange for at tilmelde sig, fortæller Susanne Bak.

I de tilfælde, hvor der er brug for hjælpende hænder, vil borgerforeningen kontakte nogle af de frivillige fra korpset i ressourcebanken.

- Hvis man ikke har tid eller lyst, når man bliver kontaktet, må man selvfølgelig bare sige nej tak det er jo frivilligt arbejde, fortæller formanden.

Socialt samvær for praktiske hænder

Det frivillige arbejde kan blandt andet bestå i en hjælpende hånd ved større, sociale og kulturelle arrangementer i byen. Der kan også være tale om helt praktiske opgaver for foreninger eller i Fritids- og Kulturcenteret. Arbejdsopgaverne kunne bestå i bagning af kager, opstilling af telte, reparation af udstyr, pasning af boder, parkeringsvagter, turistguider, bypedeller og meget andet.

Håbet er at få dannet grupper af frivillige hjælpere, som kan lære hinanden at kende indbyrdes og dermed også får et hyggeligt socialt samvær, når de udfører frivilligt arbejde sammen.

TV-kendte Ørsted Kro fortæller

- Med ved frivillig-aftenen i Stoholm er også Dag Kristiansen og Tove Hjort fra Ørsted Kro på Djursland. De medvirkede begge i TV-dokumentarserien Landsbyen, der ikke ville dø, der viste, hvordan borgerne i Ørsted sammen skabte en succes. Det lykkedes blandt andet ved at skabe fornemmelsen af, at det godt kan lade sig gøre at gå imod afvikling af de mindre bysamfund og at vejen går gennem nødvendigheden af at løfte i flok. I Ørsted lykkedes det blandt andet at indsamle 1,6 mill. kroner blandt borgerne og danne et frivilligt hjælperkorps på cirka 100 borgere.

- Jeg tror eksemplet fra Ørsted Kro er et godt eksempel, som vi kan lære af og som kan inspirere os i Stoholm til, hvordan vi får styrket det frivillige arbejde, siger Per Balleby, formand for Stoholm Fritids og Kulturcenter.