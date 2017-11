Vil gøre mere for Viborgs opland

Det nye Viborg Byråd vil gøre mere for oplandet og dermed land-distrikterne. Det fortalte de fem partier bag konstitueringen på et pressemøde.

Blandt andet bliver der fra nytår oprettet et land-distriktsudvalg. Det får Mette Nielsen (A) fra Klejtrup som formand. I den forbindelse vil der også blive lavet en ny landdistrikts-politik.

På pressemødet løftede man sløret for nogle af de fokusområder, som man vil arbejde særligt med.

Det nye byråd lover at se på den demokratiske proces i kommunen. Konkret ved at lave en egentlig strategi for borger-involvering.

Der vil i den kommende periode blive sat særlig fokus på Bjerringbro, som kommende borgmester Ulrik Wilbek (V) mener er forsømt. Der skal således laves en helhedsplan for Bjerringbro.

Udviklings-mæssigt vil det nye byråd fokusere på tre hovedområder: Animation, Grøn teknologi og bæredygtig produktion samt store oplevelser.

Man vil også gøre en indsats for at bevare og tiltrække erhvervsvirksomheder, satse på uddannelse og opkvalificering af især unge og ufaglærte samt etablere en tidssvarende infrastruktur til og fra Viborg Kommune.

Hoved-intentionen er ifølge konstituerings-aftalen følgende:

At skabe et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling. At skabe et dynamisk forsknings- og udviklings-miljø. At skabe børnenes og børnekulturens kommune. At skabe sports- og kultur-oplevelser på international niveau. At skabe en sund og grøn kommune. Samt at skabe levende byer og lokalsamfund.