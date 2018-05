Vild rute markerer jubilæet

Samtlige 50 mulige pladser er væk og dermed kan arrangørerne også melde udsolgt på denne lange rute, der er en engangs-markering af Kalkmineløbets 10-års jubilæum.

Start klokken 06.30

Der er start og mål ved Mønsted Kalkgruber, hvor løbet skydes igang allerede klokken 06.30, og hvor Dracula-løberne får deres egen Draculas hule, som er det gule hus ud mod Kalkværksvej. Her kan de opbevare deres ejendele og skifte tøj, og her vil der også blive sørget for forplejning til dem hen over dagen, fortæller Rasmus Jønsson fra styregruppen.

For at gøre sig fortjent til løbsmedajen og en helt speciel Dracula-statuette er det en betingelse, at man gennemfører mindst 7 omgange, altså godt og vel 70 kilometer. Sidste omgang tæller kun hvis man har passeret målstregen inden klokken 16.30.

Flere lokale er med

Blandt de 50 ekstremløbere er også flere helt lokale. På deltagerlisten finder man således Jan Oppelstrup og Rasmus Ladefoged, begge Højslev, Jens Hinnerup, Stoholm og Aage Øster fra Hald. Sidstnævnte vil traditionen tro være iført sit velkendte klovnekostume, fordi han, udover at løbe, også undervejs samler ind til De danske Hospitalsklovne.