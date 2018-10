Vild uge for lokale fodboldpiger

STOHOLM De har fået sig en ordentlig en på opleveren den sidste uge, Stoholm IF Fodbolds U15-piger og deres træner Nicolas Boe Laigaard.

Først stod de sidste onsdag med kniven for struben, da de spillede puljefinale mod Viborg og skulle vinde med mindst tre mål for at tage puljesejren.

Det blev til en sejr på 6-2, og dermed rykkede de dygtige piger op i Liga 2.

Men dermed var jubelscenerne først lige begyndt.

Lørdag tog de nemlig til Italien på en tur, som de i fællesskab har tjent ind til gennem mere end et år.

Her landede de ved Gardasøen, hvor de skulle deltage i Limone Cup, og onsdag kunne de så notere sig den anden kæmpesucces på kun en uge.

De vandt nemlig Limone Cup med en sejr på 2-0 i finalen, og lørdag vender de så hjem til Stoholm igen med guldmedaljer om halsen og en stor pokal til klubben.

Dermed har der været fuld gevinst på det store stykke arbejde, som pigerne og træner Nicolas Boe Laigaard lægger for dagen i det daglige på træningsbanen.