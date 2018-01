Vildtkonsulent udelukker ikke ulv i Stoholm

Tirsdag morgen mødte der Harry Frandsen fra Stoholm et trist syn, da han omkring klokken 8.00 luftede sin hund for enden af træningsbanerne ved vandrerhjemmet.

Her fandt han de sørgelige rester af et tilsyneladende frisk rådyr-kadaver med klare tegn på at nogen har haft et festmåltid.

- Indvoldene var spist og ribbenene nærmest skåret over, som var det med noget virkelig skarpt. Det har jeg svært ved at tro at andre end en ulv ville kunne gøre. Jeg må sige, at jeg føler mig utryg ved at gå tur med min hund, hvis det viser sig at være en ulv, der har været på spil. Ulve kan også tage hunde, fortæller Harry Frandsen.

Ingen nærmere undersøgelse af vildt

Steen Fjederholt, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen i Midtjylland, tør ud fra Harry Frandsens fotos af rådyr-kadaveret ikke med sikkerhed sige, om det er en ulv eller en ræv, der har været på spil.

- Vi modtager fra tid til anden både mundtlige meldinger eller fotos af rester af vildt. Ud fra fotos er det ikke muligt at fastslå dødsårsag, men ædemønsteret kan give et hint om hvem der har været igang, fortæller Steen Fjederholt.

Han kan umiddelbart ikke sige, hvad rådyret er død af.

-Måske er dyret blev dræbt eller svækket ved en påkørsel, ved jagt eller på grund af sygdom eller parasitter. Der er ædt meget af dyret, men tilsyneladende ikke bove og køller. Ulv æder gerne indmad, men ikke indvolde. Ræve æder derimod både indmad og indvolde og de kan også pille kødet af knogler, sådan som det kan ses på billederne. Hunde kan også efterlade et sådant billede, fortæller Steen Fjederholt.

Han peger på, at der kan være tale om at flere på skift har ædt af samme bytte. - Derfor kan eventuelle DNA-spor let risikere at stamme fra den sidste. der har frekventeret kadaveret, hvis der overhovedet er anvendelig DNA.

Men ulv kan naturligvis ikke udelukkes, uden at det behøver at være dræbt af ulv, fortæller vildtkonsulenten.

Han oplyser også, at man af ressourcemæssige grunde har valgt udelukkende at fokusere på nærmere undersøgelser af tamdyr, der eventuelt kan være blevet dræbt af ulve og hvor der derfor kan være skadelidte ejere.

Man undersøger med andre ord ikke om dødt vildt eventuelt kan være dræbt og spist af en ulv.