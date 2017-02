Vind billetter til Ferie for Alle

De mange udstillere er fordelt på 5 områder med inspiration til alle feriebehov. Hvad enten du drømmer om safari i Afrika, ny campingvogn, storbyferie i New York, et badehotel i Danmark, dykkerferie på Bali, kør-selv på italienske campingpladser eller en golfrejse til Thailand.

Vi vil gerne være med til at give vore læsere mulighed for at komme med til messen - helt gratis, og sammen med Ferie for Alle sætter vi 25 x 2 adgangsbilletter på højkant.

Billetterne kan bruges på en hvilken som helst dag af de 3 åbningsdage 24.- 26. februar og har en samlet værdi af kr. 5.000,- (kr. 100,- pr. stk.)

Alt hvad du skal gøre er at svare på spørgsmålet i kuponen i denne uges udgave af Fjends Folkeblad og derefter sende en mail med dit svar til den mail-adresse, der står i kuponen.

De 25 vindere vil få tilsendt en kode, der giver adgang til 2 billetter, som man selv skal printe ud.