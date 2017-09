Vind i sejlene i et jubilÃ¦umsÃ¥r

Ravnstrup Handelsfirmaet Rosgaard A/S med Lars Rosgaard i spidsen kan i år ikke kun fejre 10 års jubilæum. Virksomheden kan også, før året er omme, lægge sidste hånd på en større udvidelse af de kontorlokaler, der ligger i forbindelse med eksportstalden og den tilhørende vognpark på Holstebrovej udenfor Ravnstrup.

- Går alt efter planen står en udvidelse på 160 kvm. klar til december. Samtidig planlægger vi at ansætte flere folk, så vi når op på 20 medarbejdere fordelt på administration og chauffører, fortæller Lars Rosgaard, der i 2007 etablerede handelsfirmaet Rosgaard A/S som en knopskydning på familiefirmaet Chr. Rosgaard & Søn.

I handelsfirmaet formidler og omsætter man smågrise og avlsdyr i både ind- og udland og efterspørgslen er steget markant de seneste år. Rosgaard A/S håndterer således over 1.000.0000 dyr om året. Heraf er cirka 90% til eksport.

- Når landmændene oplever bedre tider mærker vi det selvfølgelig også. Vi vil, når året er omme, have rundet 1/2 milliard kroner i omsætning og det er det hidtil bedste resultat i firmaets 10-årige levetid. fortæller Lars Rosgaard.

Han glæder sig samtidig over, at den snak han ofte har hjemme ved landmandens køkkenbord nu er vendt fra pessimisme til optimisme og mere tro på fremtiden.

Rosgaard A/S leverer blandt andet slagtedyr til både danske og udenlandske slagterier. Transporten foregår dels med egen vognpark i familien Rosgaards eget vognmandsfirma, dels gennem underleverandører. Som noget nyt har handelsfirmaet også netop bidraget med rådgivning og avlsdyr til en stor sofarm i Serbien.

- Efter år med dårlige tider for dansk landbrug er der bare gang i udviklingen igen i øjeblikket. Og når toget kører, har vi valgt at stå på. Vores mål er at blev de bedste på markedet, fortæller Lars Rosgaard om firmaet.

Han er dog godt klar over, at det hurtigt kan gå den anden vej igen.

- Derfor er mit råd til landmændene også at konsolidere sig og få afviklet noget gæld, mens det går godt, lyder opfordringen.

90 år gammel familievirksomhed

Selvom handelsfirmaet Rosgaard A/S er et forholdsvis ungt firma, så har det sit udspring i en virksomhed med mere end 90 år i bagagen. Lars Rosgaard er sammen med sin bror Ole 4. generation og medejere i familien Rosgaards firma, som blev grundlagt som en vognmandsforretning helt tilbage til 1925. Deres far, Kaj Rosgaard er stadig medejer.

For ti år siden besluttede man at etablere et særskilt handelsfirma, og her blev det Lars Rosgaards job at overbevise leverandører og aftagere om handelsvirksomhedens fortræffeligheder, mens Kaj og Ole sørgede for den daglige transport af dyrene.

Opstarten af handelsvirksomheden var dog ikke uden udfordringer, da landbruget på det tidspunkt blev ramt af krise og priserne på kød styrtdykkede, mens foderpriserne til gengæld steg eksplosivt. Men Rosgaard A/S kom helskindet gennem krisen og kan som sagt fejre de første 10 år her i 2017.

I øjeblikket er 16 ansatte fordelt på de to virksomheder samt i Ravnstrup Eksportstald, der blev etableret på adressen tilbage i 2010.

-Arbejdsdagen veksler utroligt meget og går lige fra aktiviteter, hvor man er iført kedeldragt og gummistøvler hos leverandøren til øjeblikket efter at møde iført skjorte og slips for at drøfte skinkens størrelse hos fødevarevirksomheder, fortæller Lars Rosgaard.

Han fortæller også, at alle selskaberne er tæt forbundne gennem familiens virke og afhængige af hinanden. Styrken ligger i, at selskaberne tilsammen kan tilbyde kunder og leverandører totalløsninger i hele Europa. Kreaturtransporterne varetages af Ole i Chr. Rosgaard & Søn, og der køres kreaturer til flere danske slagterier.

En stor familie

Firmaet tæller som sagt nu også 4. generation og bærer præg af et familieforetagende i ordets bedste betydning, og hvor alle hjælper hinanden og løfter i fælles flok, når de mange opgaver skal løses.

- Man fødes og opfostres til at være end del af firmaet, og man er stolt af det, fortæller familien Rosgaard i sit jubilæumshæfte.