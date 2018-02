Vinterferie med en stor legedag i Vestfjendshallen

Traditionen tro inviterer Vridsted idrætsforening til "Store legedag" i Vestfjendshallen.

Denne gang strækkerne løjerne sig over nogle timer torsdag den 15. februar, hvor næsten samtlige redskaber vil være fundet frem og opstillet i hallen, så børnene kan få nogle sjove timer.

- Der plejer at være en kanon god opbakning fra hele vestfjends, fortæller man fra Vridsted IF som også oplyser, at det er gratis for alle at deltage i legedagen men at børn skal være ifølge med en voksen