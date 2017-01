Vinterløb levede op til sin titel

Dagen startede ganske vist med flot solskin og næsten vindstille, men efterhånden tog vinden til, først med slud og senere med sne. Men det tog ikke modet fra løbets 84 deltagere.

- Et så stort deltagerantal var langt mere end forventet. En enkelt kom helt fra Odense og ellers var der løbere fra Esbjerg i syd, fra Skanderborg og Assentoft i øst, fra Thyholm i vest og Hjørring i nord. Lokalområdet var også flot repræsenteret med løbere fra Lånum, Stoholm, Mønsted, Sparkær, Højslev og Løgstrup, fortæller Jens Buhl Christensen der sammen med Sparkær IF stod bag initiativet.

Løbet foregik på en 5,3 km rundstrækning i området nord for Sparkær og i den nordlige del af byen.

Der var deltagere som gik på ruten, nogen løb den n-tre gange, andre løb halvmaraton og andre igen løb maraton.

Især halvmaraton (4 runder) var en populær distance med 37 deltagere.

Løb for bredden

- Det var et arrangement for bredden. Et løb, hvor det udover at nå personlige mål handlede om, at få nogle gode timer, at få god og sund motion, at nyde samværet og at få et godt smil.

Der er ikke lavet resultatliste med placeringer, det at deltage var en sejr i sig selv, fortæller Jens Buhl Christensen.

Han fortæller at der var mange personlige sejre og at en enkelt præstation var særlig bemærkelsesværdig.

- Lone Frejo fra Løgstrup Løbeklub havde valgt at gennemføre sit første halvmaraton på en vinterdag i Sparkær. Hun gennenførte løbet sammen med Susanne Boel Kirkegaard også fra Løgstrup Løbeklub i højt humør, fortæller Jens Buhl Christensen.

Alle løbere tog de vejrmæssige udfordringer med et smil, men efter løbet var det godt med et varmt bad og socialt samvær.