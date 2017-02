Voldsom bilbrand ved Fly

- Vi fik melding om brand i en bil i det fri men at den stod meget tæt på huset og så kan det jo gå rigtig stærkt med at ilden breder sig, fortæller indsatsleder Lars Leth fra Midtjysk brand og redning.

Det var brandfolkene fra stationen i Stoholm, der rykkede ud til branden, hvor bilen var fuldstændig overtændt.

Man gik hurtigt i gang med at køle huset ned for at forhindre ilden i at brede sig, hvilket også lykkedes.

Det viste sig dog, at den stærke varme havde fået nogle gavlvinduer i huset til at revne.

Branden opstod ganske få sekunder efter, at ejeren forgæves havde forsøgt at starte sin bil.

Ejeren gik derfor ind i huset for at hente nøglerne til en anden vogn.

Pludselig begyndte det at ryge op fra den bil, der ikke ville starte og øjeblikket efter stod flammerne op fra motorrummet.

Indsatslederen vurderer at der formentlig har været tale om en kortslutning.