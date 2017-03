Voldsomt overfald med jernrør i Stoholm

Det skriver Ritzaus Bureau i en pressemeddelelse.

De tre mænd er sigtet for særlig grov vold og mistænkes for at stå bag et brutalt overfald mod to andre mænd for en uge siden.

Overfaldet skete sidste fredag, da to mænd på 22 år og 34 år blev slået med både knytnæver og et våben - formentlig et jernrør. Det oplyser Morten Vegger, der er vicepolitiinspektør ved politienheden Særlig Efterforskning Vest (SEV).

Det ene af de to ofre fik flere slag i ansigtet og på kroppen med en knyttet hånd og jernrøret eller en lignende genstand.

Den anden mand fik flere knytnæveslag i ansigtet og på kroppen. Han blev også prikket hårdt i øjnene med fingre, lyder det i sigtelsen mod de tre mistænkte.

- Vi mener, at de fem personer kender hinanden på kryds og tværs, men vi ønsker ikke at kommentere på motivet af hensyn til den videre efterforskning, siger Morten Vegger til Ritzaus Bureau.

SEV er et politisamarbejde, hvor betjente fra Jylland og Fyn arbejder sammen om primært organiseret kriminalitet. Der er dog umiddelbart ikke mistanke om relationer til bandemiljøet.

Den 33-årige blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus fredag, mens de to andre sigtede var i grundlovsforhør torsdag. De er sigtet for særlig grov vold og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Alle tre er blevet varetægtsfængslet i fire uger.