Vridsted er gået på charmeoffensiv

En film, der præsenterer Vridsted og det byen står for, har netop haft premiere ved Snapsting Viborg, hvor den fik velfortjent ros med på vejen.

Bag portrætfilmen står frivillige fra Vridsted, og den er blevet til ud fra et ønske om at få flere til at flytte til byen, så man også i fremtiden kan beholde børnehave, skole, købmand og de mange gode natur- og idrætsfaciliteter.

- Vi kender ikke fremtiden, men vi ved, at befolkningstallet ikke må gå ned, så det vil vi kæmpe for, at det ikke gør. Filmen om Vridsted er første del i en flertrinsraket, hvor vi håber at kunne skabe interesse og måske lokke flere borgere til byen , fortæller Aase Mørk. Hun er en del af det såkaldte sammenrend, der netop har til formål at udvikle Vridsted.

Da Landsbysammenslutningen i Viborg Kommune sidste efterår inviterede lokale landsbyer til at være med i et filmprojekt med hjælp fra professionelle filmfolk blev der igen pustet liv i en tanke, som de to Vridsted-folk, Kresten Breiner og Kaj Agerskov allerede havde puslet lidt med.

- Vi blev dog hurtigt enige om, at vi hellere ville lave vort helt eget projekt med en helt lokal forankring, fortæller Kresten Breiner, der kan noget med at fotografere og lave billeder med drone.

Han betingede sig dog, at Kaj Agerskov skulle være den, der lavede drejebogen - og sådan blev det.

De indendørs optagelser blev lavet hen over vinteren, mens de udendørs måtte vente til alting blev grønt. Hverken Kresten eller Kaj tør sætte tal på, hvor mange frivillige timer, der er lagt i projektet, men et godt bud er nok en måneds arbejde, gætter de på.

Det endelige resultat er blevet en film på godt og vel 5 minutter, der blandt andet kan ses på hjemmesiden for Vridsted samt på You Tube. Foreløbig er den allerede blevet set mere end 2000 gange.

Ved premieren på Snapsting Viborg, præsenterede folkene fra Vridsted selv deres film. Samtidig benyttede de lejligheden til uddele 250 - 300 mapper, der på bedste vis fortæller om Vridsted.

- Vi har ikke ønsket at lave et glansbillede af vores by men en film, der også kan medvirke til at Vridsted-borgerne selv får øjnene op for, hvilket dejligt sted de bor. Man skal ikke undervurdere det at bo i en by med et godt sammenhold og med noget, man værner om, fortæller Kaj Agerskov og Kresten Breiner.

Til at speake i filmen faldt valget på 11-årige Karoline Svendsen, der bor i Vridsted.

- Det har været spændende at være med til og så er det også rart at bo her, hvor vi både kan sove i shelter og bade i åen, fortæller Karoline.

I filmen, der blandt andet indeholder Kresten Breiners drone-optagelser over byen, kommer seerne forbi børnehaven, dagpleje, købmandsbutikken, hallen, sognegården og de forskelige fritids-aktiviteter, der findes - blandt andet i naturen ved Karup Å. Der er også fokus på bosætningsmuligheder i form af de kommende storparceller ved åen.

- Vi har to gange tidligere haft salg af storparceller, der begge gange blev solgt med det samme, fortæller Aase Mørk.

Udover at filmen nu kan ses på byens hjemmeside er den også tilgængelig for ejendomsmæglerne, når de skal sælge huse i Vridsted. Den bliver også vist søndag den 13. August, hvor endnu et trin i flertrinsraketen fyres af. Denne dag afholdes der Havørredens Dag med forskellige aktiviteter og præsentation af et bæredygtigt og energivenligt Easy Domes hus.

Vi fortæller mere om den alternative bolig og Havørredens Dag senere.