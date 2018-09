Vridsted på landkortet med kryddersnaps og ørredpølse

VRIDSTED Er du nysgerrig på, hvordan en grillpølse med ørredkød egentlig smager? Og så lige en Karup Å kryddersnaps til at skylle den ned med?

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn er gået sammen med en flok driftige Vridsted-borgere for at få Vridsted til at syne af mere på landkortet.

I 2017 var naturen og åen i centrum, da man arrangerede Havørredens Dag og viste alle herlighederne i Vridsted frem for at trække nye borgere til, men i 2018 har man taget nye, gastronomiske våben i brug.

Den nye Karup Å Kryddersnaps er fremstillet af krydderurter fra ådalen og produceret af ViskumSnaps fra Tjele, og ideen om en grillpølse af ørredkød er blevet til virkelighed i samarbejde med Stoholm Slagter.

8. september er der så mulighed for at kigge forbi til smagsprøver på både snaps og ørredpølse fra klokken 11.

Samtidig fejrer Lystfiskerforeningen 10 års jubilæum for Spinders Hus, en gammel skolebarak, som foreningen i sin tid fik for at pille ned og siden har brugt som klubhus.