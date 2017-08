Vridsted viste byen frem

- Der har allerede være rigtig mange forbi. Flere af dem har været folk udefra, fra blandt andet Skive og Viborg-området, som måske kunne være interesserede i at flytte til byen, så vi er nok lidt høje lige nu, fortalte en af initiativtagerne, Aase Mørk fra byens sammenrend først på eftermiddagen.

Et af formålene med Havørredens Dag var netop at vise, hvad Vridsted kan byde på og dermed måske give nye familier lyst til at slå sig ned i byen.

Der var også åbent hus på skolen, i vuggestuen, børnehaven og forsamlingshuset samt i Vestfjendshallen, hvor der var udstilling med en ny renoveringsplan for hallen.

Havørredens Dag var lagt i forbindelse med den årlige fiskekonkurrence i Karup Å. Derfor var der blandt aktiviteterne i byen også smagsprøver på havørreder, tilberedt og serveret af elever fra Skive Tekniske skole.

Stor interesse var der også for udstillingen af et miljørigtigt og bæredygtigt demohus, en såkaldt Easy Dome, tegnet af den færøske arkitekt Kri Thomsen, som selv var til stede. I løbet af dagen bad flere interesserede om at få konkrete tilbud på de kubeformede huse.

Besøg af borgmester og borgmesterkandidat

Flere politikere havde også valgt at lægge søndagsturen omkring Vridsted. Udover borgmester Torsten Nielsen havde det lokale byrådsmedlem Claus Clausen (V) fra Vroue inviteret sin politikerkollega og borgmesterkandidat Ulrik Wilbek til en rundtur i den vestligste del af kommunen.

Blandt et af dagens mere højtflyvende tilbud var også at se Vridsted i helikopterperspektiv. En helikopter tilbød dagen igennem at flyve børn og voksne på rundture over byen og den mulighed var der mange, der valgte at slå til på.

