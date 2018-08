Wilbek ude med saksen: Stoholm Anlæg indviet

STOHOLM Ulrik Wilbek havde taget megen ros, en god del forståelse og en pæn sjat humor med til Stoholm, da han fredag klippede den røde snor og dermed gjorde indvielsen af det byfornyede anlæg samt Gyngemosen officiel.

- Det er sådan noget, der gør, at et byliv kan vokse, og at borgerne kan have det rigtig godt, sagde borgmesteren indledningsvist om de to parkanlæg, inden han fortsatte med at rose borgerne for initiativ og vedholdenhed i Viborg Kommunes tredjestørste by.

- Jeg synes, det er imponerende, at der er så meget gang i foreningslivet her, og jeg synes, det er imponerende, at der er så mange aktive mennesker og initiativtagere. Og det er jo en af grundene til, at sådan noget som det her kan lade sig gøre, sagde Ulrik Wilbek og tog sig tid til at udvise forståelse for de trænglser, Stoholm lige nu gennemgår med en gennemhullet infrastruktur.

- Jeg er godt klar over, at inde i midtbyen er der rigtig træls at køre rundt lige nu. Men fortvivl ikke, det er allerede færdigt i juli 2019, sagde han til stor moro for de tilhørende.

- Nej, der er desværre lidt tid endnu, hvor I skal bøvle med den her byfornyelse. Men så tror jeg også, at det bliver rigtig, rigtig godt bagefter, fortsatte han og glædede sig allerede til at se midtbyen færdig om et års tid, så der igen bliver noget at fejre.

- Men i dag vil jeg bare sige tillykke til Stoholm med de to smukke anlæg, I har fået. Og så håber jeg, at I alle, unge som ældre, vil bruge dem aktivt fremover, så man virkelig føler, at man er borger i en by, hvor der sker noget. Rigtig stort tillykke med dagen, og tak herfra, lød det fra Ulrik Wilbek, inden han fandt en saks frem for officielt at indvie anlægget ved at klippe det røde bånd.

