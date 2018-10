Klar til lørdagsgyser

Knap er Halloween overstået, før det reelle gys indtræffer den kommende lørdag på Karlsen Arena i Stoholm.

Her bliver der nemlig klokken 13.30 fløjtet op til en vaskeægte nedrykningsfinale, hvis man har noget, der går under den betegnelse. Resultaterne de seneste uger har peget i retning af det scenarie, så det er i sig selv ikke en decideret overraskelse - håbet i SIF-lejren var naturligvis, at holdet kunne have hentet den befriende sejr i lørdags ude over Nors, men det skete desværre ikke, og så er sagen klar.

SIF er foran Struer-Humlum i pointstillingen inden deres indbyrdes møde på lørdag, så fjandboerne kan nøjes med uafgjort for at sikre sig forbliven i serie 2 - et nederlag til SIF vil derimod sende Martin Trankjærs tropper ned i serie 3.

Tilbage til kampen i 13. spillerunde, hvor stoholmerne altså gæstede Nors. Det blev kun til en enkelt scoring undervejs, og den satte thyboerne ind cirka 10 minutter før pausefløjtet, og mere skete der så ikke på målkontoen. For at komme i sikkerhed skulle SIF vinde, og eftersom udligningen aldrig kom, så kan man ikke påstå, at sejren var meget tæt på.

- Vi kæmpede det bedste, vi kunne, så på den front kan jeg ikke klage over mine spilleres indsats. Vi arbejdede lige så hårdt, som vi har gjort i andre dyster, hvor det til gengæld er faldet ud til vores fordel, men sådan går det ikke netop nu, og det polerede fodboldspil har vi også svært ved at få fundet frem. Kampen var generelt præget af tilfældigheder og tekniske fejl fra begge holds side, så det blev mere fight end flot spil. Derudover havde vi igen meget svært ved at komme frem til målchancer, kom det fra spillende træner Martin Trankjær, der i de sidste 5 kampe kun har set sit hold score to mål.

Han kunne undervejs se to gule kort - et til hvert hold - og gæsternes ramte Kasper ”Speedy” Henriksen, og det var mens, han sad ude, at hjemmeholdet scorede opgørets eneste mål. Fidusen gik til altid hårdtarbejdende Flemming Bennedsgaard på en dag, hvor der igen var rigtig mange helt unge spillere at finde i SIF-truppen.

Nu gælder det så en afsluttende lørdagsgyser, hvor det vil være glædeligt med solid opbakning under tribunen. Struer-Humlum kommer med to sejre i rap, og her har mandskabet scoret intet mindre end 9 mål tilsammen, så det er en trup med vind i sejlene, der gæster Fjends.

Omvendt skal det være en fordel for SIF, at holdet har hjemmebane + at det omvendte møde endte i en smal 1-0 sejr til fjandboerne. Spændende bliver det i hvert fald i efterårets 14. og sidste match.