Masser af foredrag: Iglsø Ældreklub er vinterklar

31. oktober 2018, 14:40

2 af 2 Ruth Pedersen fra Stoholm kommer til Iglsø til februar for at fortælle om sin vandring på caminoen i Nordspanien. Arkivfoto

Med barnevogn fra Skagen til Kruså

Det første arrangement er nemlig et foredrag med Anne Helene Jensen fra Vildbjerg, som fortæller om sin tur med barnevogn fra Skagen til Kruså.

Baggrunden for den lange tur var, at hun fik en hjerneblødning og efterfølgende gennemgik flere hjerneoperationer. Hun blev lam og kunne ikke gå i en lang periode.

Efterfølgende trænede hun sig op, inden hun vandrede turen ned gennem Jylland for at bevise for sig selv, at det kunne lade sig gøre.

Turen tog 22 dage, hvor hun overnattede i campinghytter og på vandrehjem.