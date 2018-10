Borgerne vil have en helt ny skole Arbejdsgruppe i Stoholm vil ikke renovere, men bygge nyt

31. oktober 2018, 09:53

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra Stoholm Skoles bestyrelse, Stoholm Borgerforening, Stoholm Fritids- og Kulturcenter og andre lokale ambassadører foreslår helt at droppe planerne om at renovere den eksisterende skole og i stedet investere i en helt ny skole, som med fordel kan placeres i forbindelse med Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

En gruppe af lokale foreninger og ildsjæle i Stoholm vil have kommunens politikere i tale og har derfor inviteret Viborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg til dialogmøde om en ny skole i Stoholm, et ønske som de selv har formuleret og leveret et oplæg til i form af planen »Vision for en ny skole i Stoholm«.

Slidt og utidssvarende

I Viborg Kommunes budgetforlig for 2019-2022 er der ellers sat næsten 30 millioner kroner af til blandt andet renovering i forbindelse med en helhedsplan for Stoholm Skole.

Men det er ikke vejen at gå, mener arbejdsgruppen.

- Stoholm Skole er en fagligt velfungerende skole med engageret personale og et stabilt elevgrundlag på omkring 450 elever, men skolens fysiske rammer er i den grad slidte og utidssvarende. Skolen er bygget, dengang idealet for god undervisning var stillesiddende elever i et klasselokale. Det betyder, at skolen mangler de helt basale fysiske forhold til at imødekomme skolereformens logik om mere bevægelse og variation i undervisningen samt rammer til blandt andet gruppearbejde og differentieret undervisning, siger Mette Thybo Jensen, formand for skolebestyrelsen i Stoholm, i en pressemeddelelse.

Og disse udfordringer vil langt fra blive imødegået af en renovering af den eksisterende skole, mener arbejdsgruppen, som i nu nogle år har arbejdet med de tanker for en ny skole i Stoholm, som har udmøntet sig i en decideret visionsplan.

Gruppen peger også på, at den nuværende skole har en række udfordringer i forhold til indretning, utidssvarende faglokaler, trafiksikkerhed og skolens generelle bygningsmæssige tilstand.

- Selv efter en renovering til 30 millioner kroner vil Stoholm Skole som helhed fortsat være en gammel skole. Vi har brug for en skole, som er indrettet til at understøtte vores børns behov for at lære på mange forskellige måder og i store og små fællesskaber, siger Mette Thybo Jensen.