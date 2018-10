Møde i Sognehuset i Vridsted

31. oktober 2018, 13:09

Jeg er netop hjemkommet efter møde arrangeret af VAK (Vestfjends-Aktivitetsklub) og Venstre Vestfjends med borgmester Ulrik Wilbek!

Tak til Ulrik for et godt og spændende input om Viborg Kommune, og hvordan vi »bliver set« i Vridsted!

Landsbyrådet har her en aktiv rolle, hvor det især drejer sig om at have en fælles holdning til, hvad vi ønsker os for fremtidens Vridsted!

Det kræver i den grad samarbejde/dialog/respekt for hinandens meninger for at føre dialog med Viborg Kommune fremadrettet. Det vil i første omgang blive via embedsmændene; men det er politikerne, der i sidste ende skal tage beslutningerne! Her tages ikke hensyn til partifarver; men derimod hvad er bedst for Vridsted overordnet set?

Det kan sagtens være, man er nødt til at finde kompromisser for at få holdningerne til et fælles fodslaw.

Når vi når dertil, er jeg overbevist om, at Viborg Kommune vil være positive overfor vore ønsker!

Men for at have ønsker om udvikling, må vi stå sammen!

Som bekendt, er jeg altid positiv og tror på en god udvikling i Vridsted - også i tiden fremover!